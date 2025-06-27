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مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025

09:43 م الجمعة 27 يونيو 2025

امتحانات الثانوية العامة أرشيفية

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كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مواصفات امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025، مشيرة إلي أن الامتحان يتكون من 42 سؤالًا، تشمل 3 أسئلة مقالية و 39 سؤال اختيار من متعدد.

تفاصيل توزيع الدرجات

أوضحت الوزارة أن الأسئلة المقالية الثلاثة مخصصة لكل منها درجتان، بينما تتفاوت درجات الأسئلة الموضوعية، حيث هناك 27 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لكل منها درجة واحدة، و 12 سؤالًا آخر مخصص لكل منها درجتان.

إتاحة النماذج الاسترشادية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني،تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بتوفير تجربة تعليمية متكاملة لطلاب الثانوية العامة، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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