الفيزياء كسرتنا نفسيًا.. دموع وانهيار بين طلاب الثانوية بالمنوفية

المنوفية – أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن والاستياء بين طلاب الثانوية العامة بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عقب أداء امتحان مادة الفيزياء، حيث أكد عدد كبير منهم أن الأسئلة جاءت صعبة وغير مباشرة، وتطلبت وقتًا طويلًا للتفكير والإجابة.

ورصدت عدسة الكاميرا مشاهد مؤثرة لطالبات يجهشن بالبكاء أمام لجنة مدرسة الطيار محمد شبل الثانوية بمدينة الباجور، واصفين الامتحان بأنه "كسرهم نفسيًا"، بسبب طابعه النظري المعقد وطول الأسئلة.

في المقابل، أشار طلاب الشعبة الأدبية إلى أن امتحان مادة التاريخ جاء في مستوى الطالب المتوسط، لكنه احتاج إلى وقت أطول مما هو مخصص للإجابة، خاصة مع كثرة الأسئلة وتنوعها.

وقالت إحدى الطالبات: "مش عارفة أقول سهل ولا صعب، المهم خلصنا الفيزياء والتاريخ، ونركّز في اللي جاي".

ويُذكر أن طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم امتحاني الفيزياء والتاريخ ضمن رابع أيام ماراثون الثانوية العامة 2025، حيث يبلغ عدد الطلاب على مستوى محافظة المنوفية نحو 39,851 طالبًا وطالبة موزعين على 108 لجنة امتحانية بمختلف الإدارات التعليمية.