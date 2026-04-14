كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن جداول امتحانات الثانوية العامة في مراحلها النهائية تمهيدًا لاعتمادها رسميًا بعد قليل.

وقال "زلطة" عبر حسابه على فيسبوك اليوم الثلاثاء، إن "اعتماد جداول امتحانات الثانوية العامة بعد قليل والإعلان عنها رسميا عقب الاعتماد".

ويأتي إعداد الجداول في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على مراعاة مصلحة الطلاب، وتنظيم سير الامتحانات بشكل يحقق الانضباط والعدالة، مع مراعاة الفواصل الزمنية المناسبة بين المواد الدراسية.