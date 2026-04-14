بالمواعيد.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 للشعبة الأدبية

كتب : أحمد الجندي

07:08 م 14/04/2026 تعديل في 07:15 م

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليوم الثلاثاء عن جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للشعبة الأدبية النظام الجديد 2026.

وأوضحت الوزارة أن جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية للنظام الجديد كالتالي:

الاحد 21 يونيو: مادة التربية الدينية والتربية والوطنية.

الثلاثاء 23 يونيو: مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 28 يونيو: مادة اللغة العربية.

الخميس 2 يوليو: مادة الجغرافيا.

الأحد 5 يوليو: مادة اللغة الأجنبية الأولي.

الخميس 9 يوليو: مادة التاريخ.

الأحد 16 يوليو: مادة الإحصاء.
