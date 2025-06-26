لمدة 15 يومًا.. موعد تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان عن فتح باب التظلمات على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024/2025، بدءًا من يوم الأحد الموافق 29 يونيو الجاري، ولمدة 15 يومًا.

وأوضح محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن ولي الأمر الراغب في تقديم تظلم عليه التوجه إلى مديرية التربية والتعليم وتقديم طلب التظلم وفق النموذج المعتمد، مرفقًا بقسيمة سداد الرسوم.

وأشار إلى أن الطلبات تُسلَّم إلى لجنة النظام والمراقبة بمقرها في مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات "شرق محطة أسوان"، ويتم سداد رسوم التظلم لدى وليد عبد الرؤوف، مسؤول الخزينة المتواجد بالمدرسة.

وأكد أن الرسوم المقررة تبلغ 35 جنيهًا فقط للمادة الواحدة، ويمكن التظلم في أي عدد من المواد، على أن يتم تلقي الطلبات يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا خلال فترة التظلمات المحددة.