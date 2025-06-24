كتب- أحمد الجندي:

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهًا رسميًا إلى كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بشأن الجدول الدراسي الأسبوعي للمدارس النوعية بالتعليم الفني، والتي تشمل التخصصات الصناعية والتجارية والفندقية والزراعية، وذلك في إطار تطبيق المناهج الجديدة القائمة على نظام الجدارات المهنية لبرامج التعليم الفني الثلاث سنوات، بدءًا من العام الدراسي 2025/2026.

وقد تضمنت التعديلات إدراج وحدة "الجدارات البيئية" ضمن الخطة الزمنية للصف الأول الثانوي، بمعدل ساعة أسبوعيًا.

توزيع الحصص للمواد الثقافية العامة

- اللغة العربية ستُدرّس بمعدل 3 ساعات أسبوعيًا لطلاب الصفوف الثلاثة بالتعليم الفني (الأول والثاني والثالث الثانوي).

- اللغة الإنجليزية أيضًا تم تحديد ثلاث ساعات أسبوعية لكافة الصفوف.

- الرياضيات العامة تم تخصيص ساعتين أسبوعيًا لكل من الصف الأول والثاني والثالث الثانوي.

مادة الحاسب الآلي مخصصة بساعة واحدة فقط لطلاب الصف الأول الثانوي.

- الفيزياء العامة ستُدرّس ساعتين أسبوعيًا في الصفوف الثلاثة.

- الكيمياء سيتم تدريسها بمعدل ساعة واحدة فقط لطلاب الصف الأول.

مواد النشاط والدراسات الاجتماعية

- التربية الرياضية خصصت لها ساعة واحدة أسبوعيًا لجميع الصفوف.

- التربية الدينية تأتي بواقع ساعتين أسبوعيًا في كل صف من الصفوف الثلاثة.

- الدراسات الاجتماعية ستُدرّس لطلاب الصف الأول الثانوي فقط، بمعدل ساعة أسبوعيًا.

- التربية الوطنية مخصصة أيضًا لطلاب الصف الأول بواقع ساعة واحدة أسبوعيًا.

مواد إضافية لدعم المهارات والابتكار

- مادة ريادة الأعمال والابتكار خُصصت لها ساعة أسبوعيًا في كل من الصف الأول والثاني والثالث الثانوي، بهدف تعزيز الفكر الإبداعي لدى الطلاب.

- مادة التوجيه والإرشاد المهني أيضًا خصص لها ساعة واحدة أسبوعيًا في جميع الصفوف، لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

- الجدارات البيئية تم إدراجها لأول مرة بساعة واحدة أسبوعيًا للصف الأول الثانوي، في إطار التوعية البيئية والتنمية المستدامة.

مكونات الجدارات الفنية

فيما يخص المعارف الفنية التخصصية، فقد خُصصت لها 8 ساعات أسبوعيًا في الصف الأول، و9 ساعات في الصفين الثاني والثالث.

أما المهارات التطبيقية والعلمية، فتشمل 16 ساعة أسبوعيًا في جميع الصفوف، وذلك لتنمية الكفاءة العملية للطلاب.

وبذلك يكون إجمالي عدد الساعات الخاصة بـ الجدارات الفنية هو 24 ساعة في الصف الأول، و25 ساعة أسبوعيًا في الصفين الثاني والثالث الثانوي.

اقرأ أيضاً:

بدائل الثانوية العامة.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية

لطلاب الثانوية.. منح 75% للتسجيل المبكر بالبرامج الدولية بهندسة عين شمس

طلاب الثانوية الأزهرية بأسيوط: "امتحان الصرف مستواه متوسط وعايز تركيز"