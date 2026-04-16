عزل الجنوب عن لبنان.. إسرائيل تدمر آخر جسر فوق نهر الليطاني

كتب : وكالات

02:23 م 16/04/2026

دمر الاحتلال الإسرائيلي، آخر جسر متبقٍ يربط جنوب لبنان ببقية البلاد نتيجة ضربة إسرائيلية في منطقة القاسمية، لبنان، يوم الخميس.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية إن آخر جسر يربط جنوب لبنان ببقية البلاد قد تم قطعه بعد استهدافه بضربة إسرائيلية في القاسمية يوم الخميس.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (NNA) بأن الجيش الإسرائيلي نفذ “غارتين جويتين متتاليتين” على جسر القاسمية الذي يربط مدينة صيدا الساحلية بمدينة صور الجنوبية، ما أدى إلى تدميره بالكامل.


وأضافت الوكالة أن "طائرة مسيّرة نفذت قبل هذه الغارات هجومين منفصلين بالقرب من الجسر نفسه".

وأظهرت لقطات ما بعد الضربة سلسلة انفجارات ضخمة على امتداد الأفق قرب الجسر، بينما تصاعدت سحب كثيفة من الدخان فوق المراعي الخضراء.

ضربات بجانب الجسر

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي لشبكة سي إن إن الأمريكية، إنه "لم يستهدف" الجسر، لكنه أضاف أنه نفذ ضربات “بالقرب منه”.

وقد كثفت إسرائيل ضرباتها المميتة في جنوب لبنان خلال الأيام الأخيرة، حتى مع استمرار تحركات دبلوماسية إقليمية للدفع نحو اتصال مباشر بين القادة الإسرائيليين واللبنانيين لوقف الحرب بين لبنان وإسرائيل.

