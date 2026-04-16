قمة قطرية باكستانية بالدوحة.. تنسيق لخفض تصعيد المنطقة وتأمين ممرات الطاقة

كتب : مصطفى الشاعر

02:37 م 16/04/2026

عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، اليوم الخميس، جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري بالدوحة، ركزت على مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها "تطورات منطقة الشرق الأوسط".


تقدير للدور الباكستاني


رحب سمو الأمير برئيس الوزراء الباكستاني، معربا عن تقديره للدور الذي تقوم به إسلام آباد في دعم مساعي خفض التصعيد وتعزيز لغة "الحوار الدبلوماسي"، بما يصب في مصلحة الأمن والسلم الإقليميين.


تضامن باكستاني مع قطر


من جانبه، جدد شهباز شريف، إدانة بلاده للهجمات التي استهدفت دولة قطر ودول المنطقة، مؤكدا تضامن باكستان الكامل مع الدوحة ودعم كافة الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها.


أمن الطاقة والتهدئة


شدد الجانبان على ضرورة دعم مسار التهدئة الشاملة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان استقرار المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية.


كما استعرض اللقاء سُبل تطوير الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا".


لقاء ثنائي وتشاور مستمر


شهدت الزيارة لقاء ثنائيا بين الأمير ورئيس الوزراء، جرى خلاله تبادل وجهات النظر حول الأحداث الجارية وتداعياتها على المنطقة، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الوثيق بين الدوحة وإسلام آباد لمواجهة التحديات الراهنة.


وتعكس هذه المباحثات عمق العلاقات التاريخية بين الدوحة وإسلام آباد، وحرص القيادتين على تحويل التفاهمات السياسية إلى واقع ملموس يخدم مصالح الشعبين، ويعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات المشتركة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.

قطر باكستان حرب إيران الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية مفاوضات أمريكا وإيران

