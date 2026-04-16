هاجم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ما وصفه بـ"قِلة من الطغاة" الذين قال إنهم يمزقون العالم.

وقال بابا الفاتيكان، أثناء إلقائه خطبة تدعو إلى السلام في غرب الكاميرون، وهي بؤرة صراع انفصالي تُعد من أكثر الأزمات إهمالًا: "العالم يتعرض للتمزيق على يد قلة من الطغاة".

وأضاف بابا الفاتيكان: "طوبى لصانعي السلام! لكن الويل لأولئك الذين يسيئون استخدام الدين واسم الله ذاته من أجل مصالحهم العسكرية والاقتصادية والسياسية، جارين المقدس إلى الظلام والقذارة".

وجاءت تصريحات البابا خلال رحلة تستمر 11 يومًا إلى أفريقيا، والتي طغت عليها انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مواقف البابا المتعلقة بالحرب في إيران.

صراع ترامب وبابا الفاتيكان

وفي وقت سابق، نصح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الفاتيكان بالاهتمام بقضايا الأخلاق والكنيسة الكاثوليكية، معلقا على الصراع بين البابا ليو الرابع عشر والرئيس الأمريكي، حيث قال ترامب في منشور له على تروث سوشيال: "هل يمكن لأحد أن يُبلغ البابا ليو أن إيران قتلت ما لا يقل عن 42,000 متظاهر أعزل بريء خلال الشهرين الماضيين، وأن امتلاك إيران لقنبلة نووية أمر غير مقبول تماما شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر أمريكا عادت".