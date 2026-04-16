إعلان

بابا الفاتيكان: العالم يتعرض للتمزيق على يد قلة من الطغاة

كتب : وكالات

02:40 م 16/04/2026

البابا ليو، بابا الفاتيكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هاجم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر ما وصفه بـ"قِلة من الطغاة" الذين قال إنهم يمزقون العالم.

وقال بابا الفاتيكان، أثناء إلقائه خطبة تدعو إلى السلام في غرب الكاميرون، وهي بؤرة صراع انفصالي تُعد من أكثر الأزمات إهمالًا: "العالم يتعرض للتمزيق على يد قلة من الطغاة".

وأضاف بابا الفاتيكان: "طوبى لصانعي السلام! لكن الويل لأولئك الذين يسيئون استخدام الدين واسم الله ذاته من أجل مصالحهم العسكرية والاقتصادية والسياسية، جارين المقدس إلى الظلام والقذارة".

وجاءت تصريحات البابا خلال رحلة تستمر 11 يومًا إلى أفريقيا، والتي طغت عليها انتقادات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب مواقف البابا المتعلقة بالحرب في إيران.

صراع ترامب وبابا الفاتيكان

وفي وقت سابق، نصح نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الفاتيكان بالاهتمام بقضايا الأخلاق والكنيسة الكاثوليكية، معلقا على الصراع بين البابا ليو الرابع عشر والرئيس الأمريكي، حيث قال ترامب في منشور له على تروث سوشيال: "هل يمكن لأحد أن يُبلغ البابا ليو أن إيران قتلت ما لا يقل عن 42,000 متظاهر أعزل بريء خلال الشهرين الماضيين، وأن امتلاك إيران لقنبلة نووية أمر غير مقبول تماما شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر أمريكا عادت".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
زووم

"هربت من أهلها واحتكرها فريد الأطرش".. معلومات عن الفنانة الراحلة ليلى
تفوق البيض في البروتين.. 5 أطعمة تدعم بناء العضلات
نصائح طبية

تفوق البيض في البروتين.. 5 أطعمة تدعم بناء العضلات
تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
أخبار المحافظات

تقلبات جوية مفاجئة بجنوب سيناء.. أمطار في النبي صالح وسيول في وادي الفرنجة
هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
أخبار

هل الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية ممنوع؟.. علي جمعة يوضح
"جابوها من مدينة بدر".. كيف توصلت الأجهزة الأمنية لخاطفة رضيعة مستشفى الحسين
حوادث وقضايا

"جابوها من مدينة بدر".. كيف توصلت الأجهزة الأمنية لخاطفة رضيعة مستشفى الحسين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اختفت.. أمريكا تفقد واحدة من أغلى طائراتها في الخليج العربي: ماذا حدث؟
عبر مصر والبحر الأحمر.. نيوم السعودية تطلق ممرا لنقل البضائع الحساسة
ساعات ويغلق موقع ماسنجر.. التفاصيل الكاملة وما الذي يتغير ومن المتضرر؟
إعادة تشكيل المجموعة الوزارية الاقتصادية
لقاء بعد فراق 43 عامًا.. القصة الكاملة لـ "إسلام" ضحية "عزيزة بنت إبلبيس"
تغير المناخ يحذر من "موجة حر قياسية" اليوم.. ونصائح عاجلة للمزارعين