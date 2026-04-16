حقيقة فيديو "خناقة مدينة نصر".. سرقة كشك وراء سحل عاطل في الشارع

كتب : علاء عمران

02:40 م 16/04/2026

سرقة كشك وراء سحل عاطل في الشارع

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن وقوع مشاجرة والزعم باعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على شاب بنطاق محافظة القاهرة، وبالفحص تبين حقيقة الواقعة وتفاصيلها.


تفاصيل الواقعة وضبط المتهمين


تبين من التحريات أن المشاجرة وقعت بتاريخ 12 الجاري بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، بين طرف أول (عاطل له معلومات جنائية) وطرف ثانٍ (4 أشخاص بينهم مصابان بكدمات). وكشفت التحقيقات أن سبب المشاجرة هو قيام الطرف الأول بسرقة بعض المتعلقات بأسلوب "المغافلة" من كشك ملك أحد أفراد الطرف الثاني، مما أدى لنشوب مشادة تطورت لاشتباك بالأيدي.


عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (عصا خشبية) المستخدمة في التعدي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات الخلاف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق.

