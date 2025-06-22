وكيل تعليم المنوفية يكشف سبب تأخير نتيجة الإعدادية: لن تظهر قبل الخميس

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أسباب تأخير إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى المحافظة.

وأوضح صلاح لـ"مصراوي"، أن نتيجة الشهادة الإعدادية لن تظهر قبل يوم الخميس المقبل، وذكر أنه أعطى تعليماته للاهتمام بعملية التصحيح والرصد والمراجعة، حرصًا على حصول جميع الطلاب على حقوقهم دون نقصان.

وعن سبب التأخر فى إعلان النتيجة قال: "كل سنة بتاخد نفس الوقت تقريبًا، ولكن بنتأخر عن باقي المحافظات لأن المنوفية لا تملك إلا كنترول واحد فقط مركزي، عكس محافظات أخرى لديها أكثر من كنترول للتصحيح والمراجعة والرصد"، مُشيرًا إلى أن نسبة النجاح هذا العام لن تقل عن 81%.

وكانت امتحانات الصف الثالث الإعدادي، انطلقت يوم السبت 31 مايو الماضي وانتهت الأربعاء 4 يونيو، وأدى نحو 86 ألف و12 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الإعدادية، بمشاركة 14 ألف و112 (رئيس لجنة - مراقب أول- مراقب - ملاحظ - إداري) بجميع لجان الإدارات، وذلك عبر 400 لجنة جُهزت لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة موزعة على جميع الإدارات التعليمية.