كتب- أحمد الجندي:

أدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، امتحان مادة اللغة العربية في أول أيام ماراثون الامتحانات للعام الدراسي 2024/2025 للمواد الأساسية، وسط متابعة دقيقة من أولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ خصوصًا جروبات التعليم المهتمة بمستجدات الامتحانات، أبرزها جروب "أولياء أمور مصر".

تفاوت الآراء حول مستوى الامتحان

ورصد جروب "أولياء أمور مصر" عددًا من تعليقات أولياء الأمور عقب خروج أبنائهم من اللجان، والتي تنوعت بين الإشادة بسهولة الامتحان وبين الانتقادات التي طالت بعض أجزائه؛ خصوصًا سؤال النحو.

وقالت آيات يحيى، إحدى أولياء الأمور: "ابني بيقول كان سهلًا، الحمد لله".

وعلَّقت هبة صلاح بأن الامتحان جاء "من النموذج التاسع ضمن النماذج الاسترشادية التي طرحتها الوزارة مسبقًا".

وأشارت ولية أمر أخرى إلى أن قطعة القراءة جاءت من "الامتحانات الاسترشادية"؛ إلا أن الرأي لم يكن موحدًا؛ حيث أوضحت ولية أمر أن ابنها وصف الامتحان بأنه "متوسط، لا سهل جدًّا ولا صعب، ولم يكن مطابقًا للنماذج الاسترشادية".

الوقت ضيق والنحو صعب

وعبَّر عدد من أولياء الأمور عن استياء أبنائهم من الجزء الخاص بالنحو؛ حيث وصفوه بأنه جاء صعبًا ولم يكن من النماذج، واشتكوا من ضيق الوقت المخصص للإجابة.

وعلَّقت دعاء بدر: "بيقولوا مفيش حاجة من النماذج، عمومًا مادة وعدِّت، ويركزوا في اللي جاي إن شاء الله".

وقالت أخرى: "النحو تقيل والوقت قليل"، وأكدت أخرى أن "النحو صعب وماجاش من النماذج"، مما يشير إلى أن هذا الجزء تحديدًا كان محل جدل واسع.

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