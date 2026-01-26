"التعليم" تُطلق كتيب تعليمات الثانوية العامة وتبدأ اختيار رؤساء اللجان

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ على المديريات التعليمية؛ تمهيدًا لتوزيعه على أقسام شؤون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية.

ونوهت الوزارة ببدء إجراء المقابلات لاختيار رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل.

وأهابت الوزارة بطلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ على موقع الوزارة الإلكتروني، علمًا بأن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦.