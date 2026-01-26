إعلان

"التعليم" تُطلق كتيب تعليمات الثانوية العامة وتبدأ اختيار رؤساء اللجان

كتب : أحمد السعداوي

11:22 ص 26/01/2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدء توزيع كتيب التعليمات الخاص بضوابط إجراءات تقدم طلاب الثانوية العامة لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ على المديريات التعليمية؛ تمهيدًا لتوزيعه على أقسام شؤون الطلبة والتعليم الثانوي والمدارس الثانوية.

ونوهت الوزارة ببدء إجراء المقابلات لاختيار رؤساء لجان السير والمراقبين الأوائل.

وأهابت الوزارة بطلاب الثانوية العامة سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٥- ٢٠٢٦ على موقع الوزارة الإلكتروني، علمًا بأن آخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية يوم الخميس الموافق ٥ فبراير ٢٠٢٦.

وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة الثانوية العامة

