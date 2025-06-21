نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2025.. في هذا الموعد

الفيوم - حسين فتحي:

قال الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم: "إن أعمال التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية انتهت، وأنه يجري حاليًا عمليات المراجعة النهائية ورصد الدرجات".

وأضاف وكيل الوزارة بالفيوم، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه فور الانتهاء من أعمال المراجعة والرصد، سيتم إعلان النتيجة قبل نهاية الاسبوع الحالي.

وشدد وكيل الوزارة، على كافة المصححين بضرورة منح كل طالب حقه، بحيث لا يتعرض أي من الطلاب للظلم فى عملية التصحيح وتقدير الدرجات.

وقال قبيصى: "إن نسبة النجاح أفضل من العام الماضي"، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم، العام الدراسي 2024 / 2025 بلغ 76 ألف 498 طالبا وطالبة، أدوا الامتحانات أمام 275 لجنة.