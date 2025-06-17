الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت مدرسة محمود سليم الثانوية، التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، حالة طارئة خلال سير امتحانات الثانوية العامة، بعد تعرض الطالبة “ندى عادل محمد”، 17 عامًا، والمقيدة بالصف الثالث الثانوي، لحالة إغماء مفاجئة داخل اللجنة أثناء أدائها لاختبار اللغة الأجنبية الثانية.

وأكدت مصادر من داخل المدرسة أن الطالبة شعرت بدوار مفاجئ وسقطت مغشيًا عليها، مما تسبب في حالة من القلق داخل اللجنة بين زميلاتها والمراقبين، ليتم على الفور تفعيل الإجراءات الطبية المقررة في مثل هذه الحالات.

توجه الطاقم الطبي الموجود ضمن منظومة التأمين الصحي المصاحبة لأعمال الامتحانات إلى اللجنة على الفور، وتم التعامل مع الحالة ميدانيًا باستخدام سيارة الإسعاف المتواجدة داخل المدرسة، دون الحاجة لنقلها إلى المستشفى، حيث استجابت الطالبة سريعًا للإسعافات الأولية وفضّلت البقاء داخل المدرسة بعد تحسّن حالتها.

ووفقًا للتقييم الطبي المبدئي، فإن سبب الإغماء يرجح أنه ناتج عن هبوط حاد في الدورة الدموية، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والضغوط النفسية الشديدة التي يواجهها الطلاب خلال موسم امتحانات الثانوية العامة.