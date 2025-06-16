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77 % نسبة النجاح.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

05:55 م الإثنين 16 يونيو 2025
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    محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
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    محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
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كتب- محمد نصار:
اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٧٧% وبلغ عدد المتقدمين ١٩٩٥٨٧ للامتحان طالب وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٥.٩٥ %، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٤.٥%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٨.٥ %، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٠.١٢% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٥٠ %.

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٧٢% ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩١.٧٥% وحصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٨٩.٦٨% .
وأضافت مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

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