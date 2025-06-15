تأمين وانضباط.. تفاصيل أول أيام امتحانات الثانوية 2025

كتب- أحمد الجندي:

انطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025، اليوم الأحد، وسط استعدادات مكثفة ومتابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير بيئة آمنة ومنضبطة لجميع الطلاب، حيث شهدت لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية انضباطًا كاملًا لسير العملية الامتحانية.

وأدى طلاب الثانوية العامة بنظامَيها القديم والجديد، وشعبتَيها الأدبية والعلمية، في الفترة الأولى، الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد (772755) طالبًا/ وطالبة أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية أدى عدد (772634) طالبًا وطالبة الامتحان في مادة التربية الوطنية.

وأدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) وعددهم ( 1650) امتحانَي مادتَي التربية الدينية والتربية الوطنية في (١٦) لجنة، وأدى (٢٩٥) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، النظامَين الجديد والقديم، امتحان مادة التربية الدينية.

وحرص محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة؛ حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

وحرص الوزير قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقرات لجان السير بجميع المحافظات.

وتابع الوزير من خلال غرفة العمليات المركزية حادث السير الذي تعرض له عدد من الملاحظين خلال توجههم للمراقبة في لجان بمحافظة سوهاج؛ حيث اطمأن على استقرار حالتهم الصحية ووجه بالتنسيق مع المحافظة لتوفير كل سبل الرعاية لهم.

وأكد الأستاذ خالد عبد الحكم، رئيس عام امتحان الثانوية العامة ورئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وشهد اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة حالة من الهدوء والانضباط الكامل في مختلف اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية؛ حيث انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية، لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.

وجدير بالذكر أنه من المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبتَين الأدبية والعلمية (نظام جديد) يوم الثلاثاء الموافق 17/ 6/ 2025 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية، و(نظام قديم) في مادتي الاقتصاد والإحصاء، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا في الفترة الأولى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، وفي الفترة الثانية مقاييس المفاهيم (اللغة العربية)، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين في النظامين الجديد والقديم الامتحان في مادة التربية الوطنية.

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