"التعليم": أول أيام امتحانات الثانوية 2025 دون شكاوى

كتب- أحمد الجندي:

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية العامة مرَّ في أجواء يسودها الانضباط الكامل داخل جميع اللجان الامتحانية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح زلطة أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية؛ ما أسهم في ضمان انتظام سير العملية الامتحانية دون أي معوقات، لافتًا إلى أن ذلك التنسيق أسهم بشكل واضح في ضبط الأوضاع داخل مقرات اللجان.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هناك تنسيقًا شاملاً تم مع وزارة الداخلية لتأمين محيط اللجان؛ ما وفَّرَ بيئة آمنة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لم تتلقَّ أي شكاوى بشأن امتحانَي مادتَي التربية الدينية والتربية الوطنية اللذين أداهما الطلاب في أول أيام الامتحانات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2025، اليوم الأحد في التاسعة صباحًا، بمادتَي التربية الوطنية والتربية الدينية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت إنهاء استعداداتها لانطلاق امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025 بجميع اللجان على مستوى الجمهورية.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 768 ألفًا و353 طالبًا يؤدون الامتحانات بالنظام الجديد، و45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم.

ويبلغ عدد اللجان الامتحانية 1973 لجنة، بالإضافة إلى 9 لجان بالسجون و6 لجان بالمستشفيات و24 لجنة للطلاب المكفوفين، و17 لجنة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، ويبلغ عدد الملاحظين 120232، وعدد اللجان الكلية 2029 لجنة بجميع أنحاء الجمهورية.

وتتيح الوزارة خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والإبلاغ عن أي حالات غش أو مخالفات، على الأرقام التالية: (20545083 – 20545082 – 20545095).

وتشدد الوزارة على التعامل بكل حزم ومن خلال الإجراءات القانونية مع كل المخالفات؛ خصوصًا محاولات الغش التقليدي أو الإلكتروني، مع تكثيف إجراءات التفتيش.

اقرأ أيضاً:

التعليم تعلن خطة تأمين امتحانات الثانوية العامة 2025 -تفاصيل

تحذير لطلاب الثانوية العامة: تجنبوا مشروبات السهر والتركيز لهذه الأسباب

"تعليم الجيزة" تُعلن الجاهزية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة