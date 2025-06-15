محافظ بني سويف يتابع امتحانات الثانوية من غرفة عمليات مديرية التعليم

بني سويف - حمدي سليمان:

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام سير أعمال امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة، التي انطلقت صباح اليوم الأحد، من غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم

جاء ذلك عقب زيارته لمقر مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في حضور أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد بدر وكيل المديرية، وعدد من القيادات.

واطمأن المحافظ على انتظام اللجان، وإجراءات التأمين الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب و الملاحظين، مع بدء الامتحان في الموعد المحدد، دون أي عقبات، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي التربية الدينية، والتربية الوطنية، وتستكمل الثلاثاء المقبل بمادتي الإحصاء والإقتصاد "نظام قديم"،واللغة الأجنبية الثانية للنظام الجديد"، وهي مواد رسوب ونجاح،

من جانبها، أشارت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى أن 19 ألف و425 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة، بواقع : 13 ألف و220 طالباً وطالبة "علمي علوم"، و2285 طالباً وطالبة" علمي رياضة"، و3612طالباً وطالبة بالشُعبة الأدبية، إلى جانب 89 طالبا وطالبة بمدرسة المتفوقين، و 171 دولي، و 36 دمج، قد أدوا الامتحان أمام 45 لجنة موزعة على مراكز المحافظة السبعة دون عقبات.

وأكدت تأمين مركز توزيع الأسئلة، وخروج صناديق الاسئلة في ظل إجراءات أمنية مشددة حتى وصولها للجان في الموعد المحدد لها، وكذلك متابعة عودة أوراق الإجابة لمقر المركز حتى وصولها إلى الكنترول، إضافة إلى تجهيز 16 استراحة على مستوى المحافظة، ودعمها بمستلزمات الإعاشة والاستضافة وتقديم كافة التيسيرات المطلوبة من شأنها توفير المناخ المناسب، والراحة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات.