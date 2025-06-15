محافظ أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة -صور

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، صباح اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة سير امتحانات شهادة الثانوية العامة بعدد من لجان المحافظة، في إطار حرصه على ضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء هادئة وآمنة.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، حيث شملت الجولة لجان مدرسة الشهيد أحمد فايز الثانوية بنات بحي شرق مدينة أسيوط، ومدرسة أبنوب الثانوية الصناعية بنين، حيث يؤدي الطلاب امتحاني التربية الدينية والتربية القومية.

واطلع المحافظ على سير الامتحانات داخل اللجان، واستمع إلى ملاحظات رؤساء اللجان ومسؤولي التعليم حول انتظام العمل وتطبيق التعليمات الوزارية، مشيدًا بحالة الانضباط والهدوء التي سادت اللجان منذ بدء الامتحانات.

وأوضح أبو النصر أن جميع اللجان بدأت أعمالها في الموعد المحدد، وتم تسليم أوراق الأسئلة دون تأخير، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام بالمحافظة بلغ 28,887 طالبًا وطالبة موزعين على 76 لجنة، من بينها لجنتان خاصتان؛ إحداهما لمدرسة المتفوقين STEM، والأخرى لطلاب مدرسة النور للمكفوفين. وتوزع الطلاب بين 20,744 في الشعبة العلمية (علوم)، و1,634 في شعبة الرياضيات، و6,464 في الشعبة الأدبية.

وأكد المحافظ أهمية توفير بيئة امتحانية آمنة ومريحة، من خلال تهوية اللجان وتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية، لحماية الطلاب والمراقبين على حد سواء، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والأمنية.

وأشار إلى أن جميع أجهزة المحافظة في حالة استنفار كامل لضمان سير الامتحانات بسلاسة، موضحًا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان والكنترولات واستراحات المراقبين، إلى جانب التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير سيارات إسعاف وأطقم طبية بكل إدارة تعليمية، فضلًا عن وجود زائرات صحيات داخل كل لجنة مجهزة بالإسعافات الأولية.

كما أعلن المحافظ عن تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة الامتحانات والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ، مؤكدًا متابعته الشخصية اليومية لسير الامتحانات لضمان توفير مناخ مستقر للطلاب.

وشدد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الأمنية والوقائية داخل وخارج اللجان، مؤكدًا أن "مستقبل الطلاب أمانة ومسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع لإنجاح المنظومة التعليمية".