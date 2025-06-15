لجان الثانوية العامة بالوادي الجديد تشهد غيابًا لأولياء الأمور

الوادي الجديد -محمد الباريسي :

شهدت 10 لجان مخصصة لأداء امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأحد، حالة من الهدوء، وغياب تام لأولياء الأمور الذين التزموا بالتعليمات أثناء وجود الطلاب داخل اللجان، ولم تشهد اللجان أي تجمعات من الأهالي أو غيرهم أمام اللجان.

فيما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، انتظام طلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية بمقار اللجان لأداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية من المواد غير المضافة للمجموع بدأت التاسعة صباحا.

ونشرت مديرية أمن الوادي الجديد، عناصر من الشرطة النسائية والسرية لتأمين لجان طالبات الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة، كما جرى نشر قوات من إدارتي المرور والحماية المدنية، وعناصر قتالية في محيط اللجان والطرق المؤدية لها، لتأمين عملية دخول وخروج الطلبة.

وجرى تنفيذ خطة أمنية مكثفة لتأمين جميع اللجان بالمحافظة، وشكلت المديرية غرفة عمليات داخل المديرية لتلقي الشكاوى والبلاغات وسرعة فحصها والعمل على حلها.

وأكدت مديرية أمن الوادي الجديد، التعامل بحسم وقوة مع أية محاولات للخروج عن القانون، ومنع تجمع أولياء الأمور بمحيط المدارس أثناء إجراء الامتحانات، وخلق مناخ طيب للطلاب لأداء الامتحان دون التأثير عليهم من الخارج.

وترأس سامي فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة لمتابعة امتحانات شهادة الثانوية العامة بمقر ديوان عام المديرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مدير عام الشؤون المالية والإدارية وعبر الفيديو كونفرانس مديرى الإدارات التعليمية وتواجد جميع أعضائها المعنيين.

واطمأن وكيل وزارة التربية والتعليم على انتظام طلاب المحافظة بمقار اللجان اليوم الأحد 15 يونيو فى التربية الدينية والتربية الوطنية،.لافتًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية على تواصل دائم ومستمر منذ الساعات الأولى صباح اليوم الأحد مع جميع الإدارات التعليمية وجرى الاطمئنان على دقة وانتظام العمل بمراكز توزيع الأسئلة ووصولها فى المواعيد المحددة وفق إجراءات أمنية مشددة

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، بتوفير أجواء ملائمة آمنة أمام الطلاب وكافة سبل الراحة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.