نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بعد اعتمادها.. استعلم برقم الجلوس

كتب- أحمد الجندي:

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 87.46%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة بدقة لضمان حقوق الطلاب.

ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة من خلال إدخال رقم الجلوس على الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وكان تقدم لأداء الامتحانات في الجيزة 205,038 طالبًا وطالبة، حضر منهم فعليًا 203,335 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 177,842 طالبًا وطالبة.

وبلغ عدد الطلاب الأوائل على مستوى محافظة الجيزة 438 طالبًا وطالبة.

كما اعتمد المحافظ نتائج عدد من الفئات الخاصة، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحانات الصم وضعاف السمع 95.31%، بينما حقق طلاب المكفوفين نسبة نجاح كاملة بلغت 100%. أما الشهادة الإعدادية المهنية فقد سجلت نسبة نجاح بلغت 95.10%.

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