كتب- أحمد الجندي:

يبدأ طلاب الثانوية العامة 2025 غدًا الأحد، الموافق 15 يونيو، أول أيام امتحاناتهم الرسمية؛ حيث يؤدي الطلاب اختبارَ مادتَي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن الجدول المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

"التعليم" توضح وضع المادتين

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مادتَي التربية الدينية والتربية الوطنية لا تدخلان ضمن المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة 2025، باعتبارهما من المواد التي لا تؤثر على التنسيق الجامعي.

نوعية الأسئلة وإجراءات الاختبار

وأعلنت الوزارة أن الامتحانات المقررة غدًا في مادتَي التربية الدينية والتربية الوطنية، ستتضمن أسئلة بنظام الاختيار من متعدد فقط، دون إدراج أي أسئلة مقالية، وسيتم تسليم الطلاب ورقة الإجابة بصيغة "بابل شيت" فقط، التزامًا بنظام التقييم الموضوعي.

لا كتيب مفاهيم في اختبارات الغد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب لن يتسلموا كتيبات المفاهيم في لجان الامتحان غدًا؛ نظرًا لأن التربية الدينية والتربية الوطنية لا تُحسب درجاتهما ضمن المجموع.

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