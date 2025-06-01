كتب- أحمد الجندي:

رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، رضا الطلاب وأولياء الأمور حول مستوى امتحانات الصف الثالث الاعدادي ليوم 2 يونيو 2025، حيث عبرت محافظات مختلفة عن ارتياحها لأداء امتحانات بعض المواد.

في محافظة الجيزة، أعرب الطلاب وأولياء الأمور عن سعادتهم بمستوى امتحان مادة الجبر الذي جاء مناسبًا لمستوى الطالب المتوسط، مع بعض الملاحظات حول وجود ثلاث تركات في أسئلة الاختيار من متعدد، أما في محافظة القاهرة، فقد جاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في مستوى الطالب المتوسط لكنه طوّل قليلاً، في حين وصف طلاب محافظة القليوبية امتحان مادة الجبر بأنه سهل وبلا تعقيد، مما أضفى جوًا من البهجة على الطلاب.

وفي محافظات أخرى، جاء امتحان مادة العلوم في الإسكندرية سهلاً ومباشرًا، كما شهدت مادة اللغة الإنجليزية في محافظة الغربية سهولة في الأسئلة، فيما كانت مادة الدراسات الاجتماعية في محافظة الإسماعيلية سهلة وميسرة، مما يعكس بشكل عام رضا الطلاب وأولياء الأمور عن مستوى الامتحانات.

على الجانب الآخر، تعرضت الامتحانات لمحاولات غش إلكتروني، حيث قامت جروبات "شاومينج" على تطبيق "تليجرام" بنشر صور تزعم أنها أوراق أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بعد توزيعها في اللجان.

وبناءً عليه، شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التصدي لهذه المحاولات من خلال التحقيق ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الغش أو المشاركة فيه بالعقوبات المنصوص عليها.

وناشدت داليا الحزاوي أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهم بالابتعاد التام عن الغش أو محاولة القيام به، حفاظًا على مستقبلهم الأكاديمي ولتجنب العقوبات التي قد تصل إلى الحرمان من أداء الامتحان.

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