المدارس الخاصة: الاقتراح بفرض رسم 200 جنيه على الطالب مرفوض وغير عادل

كتب- أحمد الجندي:

اقترح النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، فرض رسم إضافي قدره 200 جنيه سنويًا على كل طالب في المدارس الخاصة، على أن يتم تخصيص هذه المبالغ لصالح صندوق هيئة الأبنية التعليمية لدعم تطوير البنية التحتية للمدارس مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يوفر نحو 10 مليارات جنيه سنويًا، نظرًا لوجود أكثر من 10 آلاف مدرسة خاصة على مستوى الجمهورية، تضم كل منها ما لا يقل عن 5 آلاف طالب، في ظل أن أقل مصروفات سنوية لتلك المدارس تبلغ 30 ألف جنيه للطالب الواحد.

من جانبه، أعرب المستشار بدوي علام، رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، عن رفضه لهذا المقترح، مؤكدًا أن فرض رسوم إضافية على أولياء الأمور يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن المدارس الخاصة ليست كلها ذات مصروفات مرتفعة كما يشاع.

وأضاف "علام" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن 70% من المدارس الخاصة تبلغ مصروفاتها السنوية 10 آلاف جنيه أو أقل، بل أن هناك مدارس في المناطق الشعبية لا تتعدى مصروفاتها 5 آلاف جنيه، موضحًا أن 30 ألف جنيه لا تمثل إلا نحو 10% فقط من المدارس الخاصة.

لماذا لا يطبق الاقتراح على الجامعات الخاصة

وتساءل "علام" عن عدم تطبيق الاقتراح ذاته على الجامعات الخاصة، خاصة أن مصروفاتها السنوية تتجاوز 100 ألف جنيه وتصل في بعض الكليات إلى 200 ألف جنيه.

واعتبر أن العدالة تقتضي البدء بالمؤسسات الأكبر تكلفة مثل الجامعات الخاصة، قبل التفكير في فرض أعباء جديدة على التعليم قبل الجامعي.

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