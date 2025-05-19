في جولة ميدانية العجوزة والدقي.. وكيل التعليم يشيد بتنظيم اللجان ووعي الطلاب

كتب- أحمد الجندي:

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ، جولة ميدانية موسعة لمتابعة انتظام الامتحانات وانضباط الكنترولات داخل عدد من مدارس إدارات العجوزة والدقي، برفقة محمد حفني مدير عام إدارة المتابعة.

تفقد مدرسة العجوزة التعليمية

خلال جولته بإدارة العجوزة التعليمية، زار "عطية" مدارس الشهيد الرائد عبد الرحمن الصيرفي، والنصر الابتدائية، والعجوزة الرسمية للغات، حيث اطمأن على سير أعمال الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، كما تابع عن كثب أعمال الكنترولات وآليات التصحيح والرصد، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية التي تضمن عدالة الإجراءات الامتحانية وخلق بيئة هادئة وآمنة للطلاب.

انضباط ملحوظ في مدارس الدقي

وفي إدارة الدقي التعليمية، شملت جولة وكيل الوزارة مدارس الاورمان الرسمية لغات، والأورمان الثانوية الرسمية لغات، والأورمان الثانوية العسكرية بنين، وأشاد عطية بمستوى التنظيم والانضباط داخل المدارس، مثمنًا الدور الكبير للمعلمين والقيادات المدرسية في أداء مهامهم بمهنية عالية، مؤكدًا أن نجاح الامتحانات لا يُقاس فقط بتوزيع الأسئلة، بل بجودة التنظيم وراحة الطالب ومصداقية الكنترول.

استمرار الجولات خلال فترة الامتحانات

وأكد عطية أن الجولات التفقدية ستتواصل بشكل يومي طوال فترة الامتحانات، بهدف متابعة تطبيق أعلى معايير الانضباط داخل اللجان، والاستجابة السريعة لأي تحديات قد تواجه سير الامتحانات، مشددًا على أن الكنترولات الشفافة هي الضمان الأول لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

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