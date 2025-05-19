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إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة 2025.. وتفتيش دقيق لكل الطلاب

12:16 م الإثنين 19 مايو 2025

وزارة التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم عن اتخاذ تدابير أمنية موسعة استعدادًا لانطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025، حيث تم تعزيز عدد الأفراد المكلفين بتأمين لجان الامتحانات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب داخل كل لجنة رئيسية.

وأكد المصدر أن أعداد أفراد الأمن داخل اللجان شهدت زيادة واضحة، إذ تم تكليف حوالي 6 أفراد وربما أكثر للمشاركة في أعمال التفتيش، بهدف تسريع دخول الطلاب وتجنب حدوث أي تزاحم أو تأخير يعيقهم عن التواجد داخل اللجان في الوقت المحدد.

وأوضح أن مهام التفتيش تُسند إلى المعلمين والإداريين التابعين للإدارات التعليمية والمديريات، في إطار تنظيم دقيق يراعي مصلحة الطالب.

وشدد المصدر على أن عملية تفتيش طلاب الثانوية العامة هذا العام ستكون إلزامية وشاملة للجميع دون أي استثناءات، مشيرًا إلى صدور توجيهات واضحة وصارمة لكافة فرق الأمن بضرورة إخضاع كل طالب لإجراءات التفتيش، حتى في حالات التأخير عن الحضور.

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