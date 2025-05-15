وكيل تعليم الجيزة يوجه بإنهاء استعدادات الامتحانات ومتابعة بروتوكولات الوقاية الصحية

كتب- أحمد الجندي:

عقد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم بالمحافظة، بحضور ريحاب عريق وكيل المديرية، و رفعت حسب الله مدير عام الشؤون المالية والإدارية، وذلك لمتابعة آخر مستجدات التجهيزات الإدارية والفنية للامتحانات، في إطار الاستعدادات المكثفة لامتحانات نهاية العام الدراسي.

توجيهات حاسمة لضمان الانضباط والجاهزية

وخلال الاجتماع، وجه عطية الشكر للحضور على جهودهم السابقة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتفًا مضاعفًا لضمان انطلاق الامتحانات في مناخ تعليمي آمن ومنضبط.

وأكد أن الاستعدادات يجب أن تشمل كافة المحاور الفنية والتنظيمية والصحية، بما في ذلك دهان الفصول وتشجير المدارس تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، بما يعزز من جودة البيئة التعليمية.

ميكنة إدارية شاملة وشفافية في الأداء

كما شدد على أهمية مشروع ميكنة الملفات وأرشفة مستندات العاملين إلكترونيًا، واعتباره نقلة نوعية نحو تطوير منظومة الإدارة المدرسية، مشيرًا إلى ضرورة موافاة المديرية بنسب الإنجاز بصورة دورية.

تجهيزات الامتحانات لا تقبل التأجيل

وأكد عطية أن الاستعدادات اللوجستية، كـ تجهيز صناديق الامتحانات وأوراق الإجابة ومقرات التصحيح، يجب أن تُنفذ وفق خطة محددة دون أي اجتهادات، وبتنسيق مباشر مع المديريات المعنية، مطالبًا بسرعة إنجاز تجهيز المدارس العسكرية بما يتماشى مع أعلى معايير الانضباط.

صحة الطلاب في مقدمة الأولويات

وشدد وكيل أول الوزارة على ضرورة تفعيل بروتوكولات الوقاية الصحية داخل المدارس، بما في ذلك التعقيم اليومي والتعامل الفوري مع أي حالات مرضية محتملة، مؤكدًا أن صحة الطلاب مسؤولية لا تقبل التهاون.

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