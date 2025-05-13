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مواصفات امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

07:30 ص الثلاثاء 13 مايو 2025

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025، والشروط الواجب توافرها في صياغة الأسئلة.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية الجبر والإحصاء للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

- تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها في المقرر.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تتدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية )المرحلة – الصف – المادة – الزمن – الدرجة– الفصل الدراسي).

  • جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط – نوع الخط – المسافات بين السطور.
  • الجبر

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