"أمور مصر" يستنكر حرمان الطلاب من الالتحاق ببعض المدارس بسبب مؤهل الوالدين

كتب- أحمد الجندي:

أعربت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، عن استيائها من الشروط التي تفرضها بعض المدارس الخاصة والتجريبية بشأن مؤهل الأب أو الأم، مؤكدة أن هذا الشرط يُعد تمييزًا مجحفًا يحرم الطلاب من فرص عادلة في التعليم، ويؤثر سلبًا على حالتهم النفسية عند رفض طلبات التحاقهم.

وقالت الحزاوي إن اشتراط حصول الأب أو الأم على مؤهل عالٍ للقبول في بعض المدارس يمثل عائقًا غير مبرر، ويتعارض مع مبادئ العدالة الاجتماعية التي تنادي بها الدولة، خاصة في ظل توجه الدولة القوي نحو دعم التعليم الفني وتطويره.

وأضافت أن من غير المنطقي أن يُمنع طفل من الالتحاق بمدرسة جيدة لمجرد الخلفية التعليمية لأحد والديه، في الوقت الذي تملك فيه الأسرة القدرة المادية على دفع المصروفات الدراسية المطلوبة، مؤكدة أن التعليم حق لكل طفل بغض النظر عن مؤهل أسرته.

ودعت الحزاوي وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة شروط التقديم في المدارس، لضمان إزالة أي اشتراطات عنصرية أو تمييزية، مشددة على أهمية وجود رقابة فعلية على مقابلات القبول "الإنترفيو" وشروط التقديم في المدارس المختلفة.

واختتمت حديثها بمطالبة الوزارة بتوفير خط ساخن مباشر لأولياء الأمور، لتسهيل تقديم الشكاوى المتعلقة بعمليات التقديم، ومتابعتها بجدية لضمان حصول جميع الطلاب على فرص متساوية في التعليم.

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