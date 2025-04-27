خبير تربوي: ضرورة إلغاء مسار الأعمال في البكالوريا واستبداله بمسار الذكاء الاصطناعي أو اللغات

كتب- أحمد الجندي:

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، على عدم جدوى إدراج مسار الأعمال ضمن مسارات البكالوريا للطلاب، موضحًا أن هناك عدة أسباب تدعمه لإلغاء هذا المسار.

وأوضح "شوقي" في تصريحات صحفية له، أنه يوجد بالفعل نمط موازٍ للتعليم الثانوي العام وهو التعليم التجاري، الذي يشبه بشكل كبير مسار الأعمال، ويمكن تطويره لاستيعاب الطلاب الراغبين في الالتحاق به.

وأشار إلى أن التعليم التجاري يملك بالفعل معلمين مؤهلين لتدريس مواد هذا المسار، كما تتوفر الكتب المدرسية الخاصة به التي يمكن تطويرها وفقًا لأحدث المستجدات.

وأضاف شوقي أن إدراج مسار الأعمال في البكالوريا يتطلب توفير معلمين مؤهلين لتدريس مقرراته، وهو أمر لا توفره معظم كليات التربية في مصر، فضلاً عن الحاجة لإعداد كتب جديدة لهذا المسار، مؤكداً على أن تعزيز التعليم التجاري وتحسين جودته، بالإضافة إلى تغيير النظرة المجتمعية له، قد يسهم في جذب شريحة كبيرة من طلاب الثانوية، مما يقلل من أعداد طلاب الثانوية العامة ويخفف الأعباء المرتبطة بها.

وأشار شوقي إلى أن وجود مسار الأعمال يتعارض مع دعوة رئيس الجمهورية لتخفيف أعداد طلاب العلوم النظرية والتركيز على علوم التكنولوجيا، مؤكدًا أن سوق العمل المصري يشهد بالفعل تشبعًا من خريجي التعليم التجاري، سواء في كليات التجارة أو الاقتصاد أو المعاهد العليا.

وشدد شوقي على ضرورة استبدال مسار الأعمال بمسار متخصص في الذكاء الاصطناعي أو اللغات، وذلك استجابة لحاجة المجتمع المصرية المتزايدة لهذه التخصصات.

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