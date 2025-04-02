بعد انتهاء إجازة عيد الفطر.. موعد امتحانات شهر أبريل

كتب - أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد وتفاصيل امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل لعام 2025، مشيرةً إلى أنها ستشمل المقررات التي تم تدريسها خلال الفترة من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستنطلق يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، وتستمر حتى الأربعاء 30 أبريل 2025، على أن تُعقد داخل الفصول الدراسية تحت إشراف معلمي المواد، لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة ودقة، خاصةً لطلاب الصفوف الأولى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستُعقد في مواعيدها دون أي تأجيل، مشددةً على أهمية متابعة التصريحات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الطلاب وأولياء الأمور.