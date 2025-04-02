رابط التقييمات الأسبوعية الأسبوع السابع للصف السادس الابتدائي 2025

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقييمات الأسبوعية للصف السادس الابتدائي الترم الثاني الأسبوع السابع للعام الدراسي 2024-2025.

رابط التقييمات الأسبوعية الأسبوع السابع للصف السادس الابتدائي

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على التقييمات الأسبوعية الأسبوع السابع للصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 عبر الموقع الرسمي للوزارة، من هنا.

خطوات الوصول إلى التقييمات الأسبوعية

- زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.

- الدخول إلى قسم المنصات التعليمية واختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- تحديد المرحلة التعليمية (الإبتدائية) واختيار الصف السادس الابتدائي.

- اختيار التقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية أو الواجبات المنزلية.

- تحديد الفصل الدراسي الثاني، ثم اختيار المادة الدراسية المطلوبة.

- الضغط على أيقونة البحث لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر أيقونة التحميل.

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