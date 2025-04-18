جدول مواعيد امتحانات شهر أبريل لـ " 4 و5 و6" بالمرحلة الابتدائية بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر أبريل للفصل الدراسي الثاني 2025 لـ " 4 و5 و6" بالمرحلة الابتدائية والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 27 ابريل وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30 ابريل 2025.

مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الأول الثانوي 2025 بالجيزة

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 27 أبريل : امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

يوم الاثنين 28 أبريل : امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

- يوم الثلاثاء 29 أبريل: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية.

- يوم الأربعاء 30 أبريل: امتحان مادتي الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات.







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