جدول مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الأول الثانوي 2025 بالجيزة
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر أبريل للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الأول الثانوي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 27 ابريل وتنتهي يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.
مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الأول الثانوي 2025 بالجيزة
وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الأول الثانوي جاءت كالتالي:
- يوم الأحد 27 أبريل : امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.
يوم الاثنين 28 أبريل : امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولي والتاريخ.
- يوم الثلاثاء 29 أبريل: امتحان مادة الرياضيات.
- يوم الأربعاء 30 أبريل: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية.
- يوم الأحد 4 مايو : امتحان مادتي العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.
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