جدول مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الأول الثانوي 2025 بالجيزة

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن جدول امتحانات شهر أبريل للفصل الدراسي الثاني 2025 للصف الأول الثانوي والتي ستبدأ يوم الأحد الموافق 27 ابريل وتنتهي يوم الأحد الموافق 4 مايو 2025.

مواعيد امتحانات شهر ابريل للصف الأول الثانوي 2025 بالجيزة

وأوضحت المديرية أن مواعيد امتحانات شهر أبريل للصف الأول الثانوي جاءت كالتالي:

- يوم الأحد 27 أبريل : امتحان مادتي اللغة العربية والخط والتربية الدينية.

يوم الاثنين 28 أبريل : امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولي والتاريخ.

- يوم الثلاثاء 29 أبريل: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأربعاء 30 أبريل: امتحان مادتي الفلسفة والمنطق واللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 4 مايو : امتحان مادتي العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.



