المدارس تحذر: غياب الطلاب يهدد بالحرمان من الامتحانات وإعادة القيد ضرورة

كتب- أحمد الجندي:

أكدت المدارس على للطلاب المفصولين نتيجة تجاوزهم نسب الغياب المقررة، ضرورة التوجه الفوري إلى أقرب مكتب بريد لاستكمال خطوات إعادة القيد، وذلك قبل حلول موعد امتحانات شهر أبريل، تجنبًا لفقدان حقهم في دخول الامتحانات.

تسليم إيصال السداد شرط أساسي لدخول الامتحان

أكدت المدارس، عبر صفحاتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن إتمام إجراءات إعادة القيد لا يكتمل إلا بعد تسليم إيصال السداد إلى إدارة شؤون الطلاب داخل المدرسة، في موعد أقصاه التاريخ الذي ستحدده الإدارة لاحقًا بدقة، حتى يُسمح للطلاب بالمشاركة في الامتحانات الشهرية وكذلك اختبارات نهاية العام الدراسي.

الالتزام بالتعليمات يحمي الطلاب من الحرمان من الامتحانات

شددت المدارس، على أن عدم الالتزام بالتعليمات المعلنة سيؤدي إلى الحرمان الكامل من دخول الامتحانات، وذلك وفقًا لما ورد في القرار الوزاري المنظم لهذا الإجراء، كما تم توجيه مجموعة من الإرشادات المهمة للطلاب لضمان انتظام العملية التعليمية.

إرشادات للطلاب وأولياء الأمور

وجهت المدارس، عدة رسائل مباشرة إلى الطلاب وأولياء أمورهم تتضمن:

- المواظبة على حضور جميع التقييمات الأسبوعية في كل المواد الدراسية.

- تجنب التغيب عن المدرسة، إذ لن يتم إعادة إجراء التقييمات للطلاب المتغيبين.

- الدراسة مستمرة حتى موعد امتحانات نهاية العام في 25 مايو 2025، ويجب الالتزام بالحضور اليومي.

- التقييمات الأسبوعية لها أهمية كبيرة، إذ تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، إلى جانب درجات الواجبات المنزلية، والسلوك، والمواظبة، والمشاركة الصفية، وامتحان شهر أبريل.

- الالتزام التام بالزي المدرسي الرسمي يوميًا.

- الحضور المنتظم لجميع الحصص الدراسية خلال اليوم المدرسي دون تأخير أو تغيب.

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