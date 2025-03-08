في يوم المرأة العالمي.. وزير التعليم العالي يهنئ سيدات المجتمع الأكاديمي

كتب- أحمد الجندي:

هنأ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جميع السيدات في الجامعات والمعاهد والهيئات والمراكز البحثية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، معربًا عن تقديره العميق لدورهن الفاعل في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وما يقدمنه من إسهامات بارزة في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية والإدارية.

وأكد الوزير أن المرأة الأكاديمية تمثل نموذجًا مشرفًا للتميز والإبداع، حيث تساهم بجهدها وعلمها في تعزيز دور مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على المستويات المحلية والدولية، وتسهم بفعالية في تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل مشرق.

وفي هذه المناسبة، جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي التزام الوزارة بدعم تمكين المرأة في مختلف القطاعات الأكاديمية والبحثية، وتهيئة بيئة عمل محفزة تعزز من مشاركتها الفاعلة في مسيرة التقدم العلمي والتنموي.

وأضاف الوزير قائلًا: كل عام وأنتن عنوان للعلم والتميّز، ومصدر إلهام للأجيال القادمة.