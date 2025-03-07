" التعليم" تطلق مسابقة "طلابنا واعون" للمرحلتين الإعدادية والثانوية

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق مسابقة "طلابنا واعون" (الموسم الأول)بالتعاون مع بيت العائلة المصرية لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك بهدف تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى الطلاب وتشجيعهم على البحث العلمي، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

محاور المسابقة

- عادات وتقاليد مصرية: دراسة في العادات والتقاليد المشتركة بين المسلمين والمسيحيين.

- تأثير الفنون والثقافة على حفظ النسيج الوطني الواحد: دراسة للأعمال الفنية التي ركزت على الوحدة الوطنية.

- شعب واحد في مواجهة التحديات الخارجية: قراءة تاريخية للوحدة الوطنية المصرية في مواجهة الأزمات.

شروط وضوابط المشاركة

حددت الوزارة عددًا من الشروط التي يجب على الطلاب الالتزام بها عند إعداد الأبحاث، ومنها:

- أن يكون المتسابق مقيدًا بإحدى المدارس المصرية.

- أن يكون البحث أصيلًا وغير منقول من مصادر أخرى.

- تتراوح صفحات البحث من 10 إلى 15 صفحة للمرحلة الإعدادية، ومن 15 إلى 20 صفحة للمرحلة الثانوية.

- الالتزام بتنسيق معين للبحث، حيث يتم كتابته على الكمبيوتر وفقًا لمواصفات محددة من حيث نوع الخطوط والأحجام، إضافةً إلى معايير التوثيق العلمي للأقوال والمصادر.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- يجب تقديم البحث إلى الإدارات التعليمية في موعد أقصاه الخميس 24 أبريل 2025.

جوائز المسابقة والتكريم

سيتم اختيار أفضل عشرة أبحاث على مستوى الجمهورية من كل مرحلة تعليمية، ليتم تكريم أصحابها في احتفال رسمي بحضور قيادات وزارة التربية والتعليم وبيت العائلة المصرية. كما سيحصل الفائزون على جوائز مالية قيمة مقدمة من الأمانة المركزية لبيت العائلة المصرية، تقديرًا لجهودهم في البحث العلمي ودورهم في تعزيز الهوية الوطنية.

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