المديريات التعليمية تستعد لامتحانات شهر مارس لصفوف النقل

كتبت- أحمد الجندي:

تواصل المديريات التعليمية استعداداتها لانطلاق امتحانات شهر مارس لصفوف النقل، والمقرر بدؤها يوم الأحد المقبل، حيث تم تجهيز أسئلة الامتحانات من قِبَل الموجهين في الإدارات التعليمية وفقًا لثلاثة نماذج مختلفة، مع التأكيد على تغطية المناهج التي تم تدريسها منذ بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى نهاية فبراير الماضي.

وكشفت المديريات عن مجموعة من الضوابط والتعليمات المنظمة لعقد الامتحانات، التي تنطلق رسميًا يوم 9 مارس الجاري، وجاء أبرزها كالتالي:

- يتولى موجه أول المادة إعداد أسئلة الامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعتمدة، مع تطبيق ذلك في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة.

- يتم إعداد ثلاثة نماذج امتحانية لكل مادة، تُسلم إلى الإدارة التعليمية لتوزيعها على المدارس، بحيث يكون لكل فصل دراسي داخل المدرسة ثلاثة نماذج مختلفة.

- تتولى الإدارات التعليمية مسؤولية تصوير الامتحانات وتوزيعها على المدارس المعنية.

- تُعقد الامتحانات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي، على أن تُخصص نصف فترة أو فترة كاملة وفق الوزن النسبي للمادة، مع التشديد على عدم عقد أي امتحانات خلال الفترة الأولى.

- بالنسبة لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، يتم تقييمهم داخل الحصة الدراسية من خلال معلمي المواد، مع ضرورة الاحتفاظ بكافة أوراق التقييم داخل الكنترول المدرسي.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تنظيم الامتحانات بشكل يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب مع الالتزام بالمقررات الدراسية والخطة الزمنية للعام الدراسي.

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