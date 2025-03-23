هتذاكر كام يوم في عيد الفطر؟.. فرصة مثالية لطلاب جميع الصفوف الدراسية

كتب- أحمد الجندي:

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي، إن إجازة عيد الفطر تمثل فرصة مثالية للطلاب في جميع الصفوف الدراسية، خصوصًا بعد انتهاء الامتحانات الشهرية وقبل امتحانات الشهادات العامة بفترة كافية، مما يتيح لهم الاستمتاع بالعيد مع الاستعداد الجيد للفترة الدراسية المقبلة.

وأوضح شوقي، في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي، أن استثمار الإجازة بشكل فعَّال يبدأ قبل العيد؛ من خلال تكثيف المذاكرة؛ لاستغلال العطلة في الراحة والاستجمام، مشدداً على ضرورة استكمال الدروس المتبقية خلال الأيام الأخيرة من رمضان؛ خصوصًا المواد التي تم شرحها مسبقًا، لضمان عدم تراكم المحتوى الدراسي.

وأشار أستاذ علم النفس التربوي إلى أن تنظيم وقت الإجازة يعد أمرًا ضروريًّا؛ حيث يمكن للطلاب المتأخرين في المذاكرة تخصيص ساعات محددة للدراسة مع ترك فترات للخروج أو استقبال الضيوف، بينما يمكن للطلاب الذين أنجزوا مراجعاتهم الاستمتاع بيوم أو يومَين من العيد للراحة، وفقًا لخطط الأسرة وظروفها.

وحذر شوقي من إهمال المذاكرة تمامًا طوال فترة العيد، مشددًا على أهمية وضع جدول زمني يشمل أوقاتًا محددة للاستذكار والراحة، ونبه إلى خطورة الإفراط في تناول الحلوى وتأثيرها على التركيز، إلى جانب الاستخدام المفرط للهواتف والإنترنت على حساب الأنشطة الاجتماعية.

ونوه أستاذ علم النفس التربوي بأن تغيير مواعيد النوم بشكل يومي قد يؤدي إلى صعوبة في العودة إلى الروتين الدراسي بعد العيد، مطالبًا الطلاب بعدم التسويف والتأجيل في المذاكرة، وعدم التأثر بزملائهم الذين قد لا يذاكرون خلال العيد، نظرًا لاختلاف ظروف كل طالب عن الآخر.

واختتم شوقي بالتأكيد أن إجازة العيد يمكن أن تكون فرصة مثالية لتحقيق التوازن بين الترفيه والإنجاز الدراسي، مما يساعد الطلاب على استئناف الدراسة بنشاط وحيوية.

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