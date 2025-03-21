مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي التيرم الثاني 2025

كتب- أحمد الجندي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.

مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف السادس التيرم الثاني 2025

وأوضحت الوزارة، أن تركز الورقة الامتحانية على نواتج التعلم المرتبطة بما درسه التلاميذ وفق توزيع مقرر الرياضيات للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.

الضوابط العامة للورقة الامتحانية مادة الرياضيات للصف السادس الترم الثاني 2025

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.

- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.

أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.

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