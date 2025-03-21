مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف السادس الابتدائي التيرم الثاني 2025
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كتب- أحمد الجندي:
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي بالتزامن مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024-2025.
مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف السادس التيرم الثاني 2025
وأوضحت الوزارة، أن تركز الورقة الامتحانية على نواتج التعلم المرتبطة بما درسه التلاميذ وفق توزيع مقرر الرياضيات للفصل الدراسي الثاني 2024/2025.
الضوابط العامة للورقة الامتحانية مادة الرياضيات للصف السادس الترم الثاني 2025
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.
- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها؛ حجم الخط- نوع الخط - المسافات بين السطور.
- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود نواتج التعلم المستهدفة في المقرر الدراسي.
- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.
- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية من الأسهل إلى الأصعب.
- أن تشتمل الورقة الامتحانية المستويات المعرفية المختلفة.
أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.
- يراعي كتابة الكراسة الامتحانية إلكترونياً وكذا نموذج الإجابة.
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