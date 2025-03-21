مصابة بالعظم الزجاجي ومواهبها متعددة.. معلومات عن الطالبة رضوى بعد تكريمها من وزير التعليم

كتب- أحمد الجندي:

كرّم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة رضوى محمد السيد محمد أحمد العباسي، الطالبة بمدرسة النور للمكفوفين في بورسعيد، تقديرًا لتفوقها الدراسي ومهاراتها المتعددة.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن الطالبة:

- تبلغ من العمر 12 عامًا، وتدرس بالصف الثالث الابتدائي.

- كفيفة وتعاني من مرض العظم الزجاجي.

- تمتلك موهبة إلقاء الشعر والغناء.

- تشارك بانتظام في الإذاعة المدرسية.

- حافظة للقرآن الكريم، حيث تحفظ جزء "عم" وجزء "تبارك".

- شاركت في مسابقة مركز ريادة، ما أدى إلى تكريمها من الوزير.

الجدير بالذكر أن والدة الطالبة رضوى عن سعادتها أعربت عن امتنانها لهذا التقدير والدعم، وقالت إنها شعرت بالفخر الكبير عندما حققت ابنتها هذا التفوق، الذي يعدّ ثمرة جهدها المستمر وإصرارها على التغلب على التحديات، معربة عن أملها في أن تستمر ابنتها في تحقيق المزيد من التفوق والنجاح.

كما وجهت الشكر والامتنان إلى الوزير محمد عبد اللطيف على اهتمامه البالغ بهذه الفئة من الطلاب، ودعمه الذى يعد حافزًا كبيرًا للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، مما يعكس حرص الوزارة على تحقيق المساواة والعدالة في التعليم.

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