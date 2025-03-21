كفيفة ومواهبها متعددة.. والدة الطالبة رضوى تكشف سر تكريم ابنتها من وزير التعليم

كتب- أحمد الجندي:

كرّم محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الطالبة رضوى محمد السيد محمد أحمد العباسي، المقيدة بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة بورسعيد، تقديرًا لتفوقها الدراسي ومواهبها المتعددة.

و من جانبه، قالت ميادة السحلاوي، والدة الطالبة، إن إدارة مدرسة رضوى قدمتها للمشاركة في مسابقة "مركز ريادة" من خلال إرسال مقطع فيديو، وهو ما لفت انتباه الوزير، الذي طلب مقابلتها وتكريمها.

وأضافت " السحلاوي " في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن رضوى، البالغة من العمر 12 عامًا، كفيفة وتعاني من مرض العظم الزجاجي، وهو ما تسبب في تأخرها الدراسي حيث تدرس حاليًا بالصف الثالث الابتدائي بدلًا من السادس، لكنها رغم ذلك تتمتع بقدرات استثنائية في حفظ الشعر، الغناء، المشاركة في الإذاعة المدرسية، وحفظ القرآن الكريم، حيث تمكنت من حفظ جزء عمّ بالكامل.

ويأتي تكريم الطالبة في إطار دعم وزارة التربية والتعليم للطلاب ذوي الهمم، وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم رغم التحديات التي يواجهونها.

اقرأ أيضاً:

عمومية زمالة المعلمين تعتمد زيادة الميزة التأمينية إلى 50 ألف جنيه

تزايد أعداد السيدات المدمنات.. تفاصيل صادمة عن أنواع المخدرات ونسب الإدمان

استبعاد مدير مدرسة بالبحيرة بعد اعتدائه على طالبات داخل الفناء