الثانوية العامة 2025.. وزير التعليم يعتمد الجدول بعد قليل

كتب - أحمد الجندي:

يعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، لجميع الشعب.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، حيث تبدأ اعتبارا من السبت 14 يونيو 2025، على أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025.

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