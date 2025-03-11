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الثانوية العامة 2025.. وزير التعليم يعتمد الجدول بعد قليل

10:58 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب - أحمد الجندي:

يعتمد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، لجميع الشعب.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حددت موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول، حيث تبدأ اعتبارا من السبت 14 يونيو 2025، على أن يكون موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من يوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025.

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محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الثانوية العامة 2025
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