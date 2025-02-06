"التعليم" تنظم ورشة عمل لتدريب معلمي الصف الأول الإعدادي على المناهج الجديدة

كتب- أحمد الجندي:

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع معلمي الصف الأول الإعدادي على مستوى الجمهورية للتدريب على المناهج الجديدة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، وذلك خلال الفترة من 29 يناير إلى 6 فبراير 2025.

شارك في التدريب مستشارو المواد الدراسية، خبراء مركز تطوير المناهج، ومؤلفو الكتب الدراسية، حيث تم عقد جلسات تدريب حوارية ونقاشية مع موجهي ومعلمي المواد الدراسية.

واستهدف التدريب جميع معلمي المادة في المرحلة الإعدادية، وخاصة الذين يقومون بالتدريس للصف الأول الإعدادي، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس داخل القاعات في الإدارات التعليمية، مع إتاحة الفرصة لمشاركة المعلمين من أي مكان عبر رابط للمشاركة في التدريب.

الدكتور أكرم حسن، مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، أشرف على التدريب، حيث استعرض ملامح التطوير في مناهج المرحلة الإعدادية التي تم بناؤها ضمن خطة التطوير 2020 - 2030.

وأكد أن هذه المنهجيات تمثل نقطة تحول في العملية التعليمية والمناهج بشكل خاص.

وأشار الدكتور أكرم حسن، إلى أن النظام التعليمي الجديد يهدف إلى إعادة التعلّم والتركيز على المهارات بدلاً من الحفظ، وركز المنهج على أربعة أبعاد للتعلم: تعلّم لتعرف، تعلم لتعمل، تعلم لتعيش، وتعلم لتكون. وتم تنظيم محتوى المنهج حول هذه الأبعاد.

وأضاف أن منهج المرحلة الإعدادية يرتكز على عدة مبادئ منها أن المتعلم هو محور العملية التعليمية، وأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة فاعلية التعلم، والتركيز على التفكير الناقد والإبداعي، وضرورة الدمج بين المفاهيم والمهارات العابرة للتخصصات.

كما أكد أن التقييم في هذه المرحلة يجب أن يكون عملية مستمرة تواكب التعلم، مع مراعاة تنوع المتعلمين والفروق الفردية بينهم، موضحًا ضرورة وعي أولياء الأمور وتواصلهم الفعال مع المدرسة.

وشدد الدكتور حسن على أهمية استخدام استراتيجيات تعليمية حديثة، مثل التقنيات الحديثة (AI)، التحول الرقمي، وكيفية دمجها في العملية التعليمية لتسهيل التعلم وتعليم الطلاب الفائقين والموهوبين.

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