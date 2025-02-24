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تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025.. ننشر الخطوات والمستندات المطلوبة

03:30 م الإثنين 24 فبراير 2025

الدبلومات الفنية

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت المديريات التعليمية، عن التعليمات الخاصة بتسجيل وتسليم استمارات الدبلومات الفنية لطلاب الانتظام والخدمات، استعدادًا لامتحانات العام الدراسي الحالي.

المستندات المطلوبة لتسجيل الاستمارة

- عدد 5 صور شخصية خلفية بيضاء، مع كتابة اسم الطالب رباعي أسفل الصورة بالكمبيوتر.

- شهادة ميلاد إلكترونية حديثة مع وضع صورة شخصية عليها، ثم تصويرها بعد الإضافة.

- إيصال المصروفات الدراسية يتم دفعه في مكتب البريد.

- إيصال رسوم الامتحان (208 جنيهات) يتم دفعه في مكتب البريد.

- حافظة بلاستيكية شفافة لحفظ المستندات.

- توريد رسوم الخامات والطوابع ودعم المشروعات لدى سكرتير المدرسة.

- صورة بطاقة ولي الأمر مع كتابة رقم الهاتف عليها.

خطوات تسجيل وتسليم الاستمارة

- طباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم بعد إضافة صورة الطالب والتأكد من صحة البيانات.

- التأكد من أن الاستمارة ملونة وتتكون من ثلاث ورقات.

- توقيع الطالب وولي الأمر على الاستمارة والإقرار المرفق بها.

- تسليم الاستمارة إلى مدرس الفصل المشرف على كتابة الاستمارات والتوقيع عليها.

- اعتماد الاستمارة من مدير المدرسة بالتوقيع وختم الشعار.

- تسليم الاستمارات إلى مكتب شئون الطلبة بعد اعتمادها رسميًا.

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