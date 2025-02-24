تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025.. ننشر الخطوات والمستندات المطلوبة
كتب- أحمد الجندي:
أعلنت المديريات التعليمية، عن التعليمات الخاصة بتسجيل وتسليم استمارات الدبلومات الفنية لطلاب الانتظام والخدمات، استعدادًا لامتحانات العام الدراسي الحالي.
المستندات المطلوبة لتسجيل الاستمارة
- عدد 5 صور شخصية خلفية بيضاء، مع كتابة اسم الطالب رباعي أسفل الصورة بالكمبيوتر.
- شهادة ميلاد إلكترونية حديثة مع وضع صورة شخصية عليها، ثم تصويرها بعد الإضافة.
- إيصال المصروفات الدراسية يتم دفعه في مكتب البريد.
- إيصال رسوم الامتحان (208 جنيهات) يتم دفعه في مكتب البريد.
- حافظة بلاستيكية شفافة لحفظ المستندات.
- توريد رسوم الخامات والطوابع ودعم المشروعات لدى سكرتير المدرسة.
- صورة بطاقة ولي الأمر مع كتابة رقم الهاتف عليها.
خطوات تسجيل وتسليم الاستمارة
- طباعة الاستمارة الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم بعد إضافة صورة الطالب والتأكد من صحة البيانات.
- التأكد من أن الاستمارة ملونة وتتكون من ثلاث ورقات.
- توقيع الطالب وولي الأمر على الاستمارة والإقرار المرفق بها.
- تسليم الاستمارة إلى مدرس الفصل المشرف على كتابة الاستمارات والتوقيع عليها.
- اعتماد الاستمارة من مدير المدرسة بالتوقيع وختم الشعار.
- تسليم الاستمارات إلى مكتب شئون الطلبة بعد اعتمادها رسميًا.
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