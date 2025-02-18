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صندوق الزمالة يعلن تفاصيل التقديم لأداء عمرة رمضان 2025.. تعرف على كافة التفاصيل

03:30 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    تفاصيل التقديم لأداء عمرة رمضان 2025
  • عرض 6 صورة
    تفاصيل التقديم لأداء عمرة رمضان 2025
  • عرض 6 صورة
    تفاصيل التقديم لأداء عمرة رمضان 2025
  • عرض 6 صورة
    تفاصيل التقديم لأداء عمرة رمضان 2025
  • عرض 6 صورة
    تفاصيل التقديم لأداء عمرة رمضان 2025
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كتب- أحمد الجندي:

أعلن صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة" عن فتح باب التقديم للمعلمين الراغبين في أداء عمرة شهر رمضان لعام 1446 هـ - 2025 م.

يأتي ذلك في إطار الخدمات التي يقدمها الصندوق لأعضائه لتيسير أداء مناسك العمرة خلال الشهر الكريم.

وأكد الصندوق على أن التقديم للعمرة يشمل تسهيلات خاصة تتعلق بالسفر والإقامة، وذلك بهدف تقديم تجربة مميزة ومريحة للمعلمين الراغبين في أداء العمرة مشيراً إلى أن المعلمين الراغبين في التقديم يجب عليهم اتباع الإجراءات المحددة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.


يُذكر أن صندوق الزمالة يسعى من خلال هذه المبادرة لتوفير فرص أداء العمرة للمعلمين في ظل الظروف الخاصة بشهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ.

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