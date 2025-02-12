أولياء أمور يعلقون على معاقبة أصحاب واقعة مدرسة الثانوية العسكرية بالشرقية

كتب- أحمد الجندي:

أثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة تقديم وكيلة مدرسة مدرسة الثانوية العسكرية التابعة لإدارة الحسينية باقة ورد لزوجها مدير المدرسة وتقبيل يده خلال طابور الصباح، حالة من الجدل بين أولياء الأمور والمتابعين على موقع "فيس بوك" حيث قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية بإحلاتهما إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

وتباينت ردود الفعل على الواقعة، حيث رأى البعض أن تصرف الزوجة يعكس التقدير والاحترام لشريك حياتها، و اعتبر آخرون أن الأمر لا يستدعي التحقيق أو الضجة المثارة حوله.

وجاءت التعليقات من أولياء الأمور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي منها:

قال أحد المعلقين، أحمد حمادة: "نموذج محترم يحق علينا تكريمه وليس التحقيق معه".

فيما علّقت حبيبة المدني قائلة: "وإيه المشكلة؟ الست بتقدر جوزها".

أما رأفت عشري فأبدى اعتراضه على القرار قائلًا: "تحقيق ليه؟!! كل التحية والتقدير والاحترام لها.. زوجة محترمة".

وعلّقت مريم محمد: "وليه يتحقق معاها؟ ما يمكن هو زوج صالح وبيحترمها وبيحبها.. أه هما لهم بيت لكده بس حصل ومش لدرجة التحقيق".

فيما رأى غنيم البدري أن المشهد كان إيجابيًا، قائلًا: "والله مشهد محترم ويعلم البنات والأولاد احترام الزوجة لزوجها".

اقرأ أيضاً:

"التعليم"تعلن عن منحة دراسية بالمدرسة الألمانية بالجونة للحاصلين على الشهادة الإعدادية

بالصور.. جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس الدقهلية لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني

"التنظيم والإدارة" يُعلن عن مسابقة لتعيين 5500 معلم مساعد في العلوم والدراسات الاجتماعية