اشتكى عدد من معلمي الحصة من تأخر صرف رواتبهم الشهرية، حيث لم تقم بعض الإدارات بصرف راتب شهر أكتوبر ونوفمبر حتى الآن، بينما لم تصرف إدارات أخرى مستحقات العشرة أيام الأخيرة من شهر سبتمبر، وذلك لبدء العام الدراسي في 20 سبتمبر، وحساب الأيام وفقًا لذلك.

وأوضح الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن سبب التأخر يعود إلى بداية العام الدراسي الجديد، حيث كانت قواعد البيانات الخاصة بالمعلمين قيد التحديث والتسجيل، وهو ما استغرق وقتًا أطول من المعتاد.

وأكد بهاء الدين أن الوزارة تقوم بمتابعة مواعيد صرف الرواتب مع المديريات التعليمية، مشيرًا إلى أنه لن يحدث تأخير مستقبلي في صرف مستحقات معلمي الحصة.

وشدد نائب الوزير على أن جميع الرواتب ستكون في مواعيدها المحددة، مؤكداً أن الإجراءات الحالية جاءت لضمان ترتيب وتنظيم البيانات بشكل صحيح لضمان صرف المستحقات دون مشاكل في المستقبل.

