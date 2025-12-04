إعلان

التعليم تصدر تعليمات عاجلة للمدارس لضبط العملية التعليمية وتعزيز الحضور

كتب : أحمد الجندي

12:57 م 04/12/2025

وزارة التربية والتعليم

أرسلت وزارة التربية والتعليم خطابًا رسميًا إلى كافة المديريات التعليمية، حثت فيه على تكثيف الرقابة والمتابعة داخل المدارس لضمان تقديم خدمات تعليمية متميزة، وتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية.

وشملت التعليمات التي وجهتها الوزارة ما يلي:

تواجد كافة القيادات بالمدارس للاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منتظم.

حث الطلاب على المواظبة على الحضور والمشاركة في الأنشطة المختلفة، وتعزيز روح المنافسة والتحفيز الإيجابي المستمر.

الاهتمام بالبرامج العلاجية لتحسين مستوى الأداء والوصول لأعلى المعدلات المطلوبة.

الرصد الدوري لكافة التقييمات، مع التأكيد على عدم إعادة التقييم لأي طالب متغيب إلا بعذر قانوني.

وأكدت الوزارة على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على رفع مستوى التحصيل العلمي وضمان جودة التعليم، بما يعزز من تطوير قدرات الطلاب وتهيئتهم لمراحل تعليمية متقدمة.

.

التعليم ضبط العملية التعليمية تعزيز الحضور وزارة التربية والتعليم

